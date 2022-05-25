Совфед одобрил закон об отмене возрастного предела для заключения контракта на военную службу

Ранее документ в трех чтениях одобрила Госдума.

Совфед одобрил закон об отмене возрастного предела для заключения контракта на военную службу. Об этом пишет РИА Новости .

Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму 20 мая. Его одобрили в трех чтениях. Нововведения предусматривают отмену верхнего возрастного предела на заключение первого контракта на прохождение военной службы для трудоспособного населения России, а также для иностранных граждан.

В настоящее время для россиян действует ограничение с 18 до 40 лет, для иностранцев с 18 до 30 лет.

Отмечается, что необходимый опыт для обращения с высокоточным оружием и военной техникой военнослужащие приобретают к 40-45 годам. По мнению замминистра обороны Николая Панкова, документ позволит привлечь в армию новых специалистов: водителей, фельдшеров и поваров.