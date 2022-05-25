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Сорокина приехала в школу № 58 на последний звонок
Сорокина приехала в школу № 58, чтобы поздравить детей, родителей и педагогов.

В среду, 25 мая, в Рязани прошел последний звонок для школьников. Мэр Рязани Елена Сорокина приехала на праздник в школу № 58. Об этом она написала на странице «ВКонтакте».

По словам Сорокиной, последний звонок прозвенел для 2358 человек.

«Хочется, чтобы остались они в Рязани — они очень нужны своему городу. Если судьба забросит их в другие земли — пусть помнят, что прощались с детством в Рязани, здесь получили качественное базовое образование, здесь — друзья, близкие, здесь — родина», — написала глава горадминистрации.

Она рассказала, что приехала в школу № 58, чтобы поздравить детей, родителей и педагогов. Мэр отметила, что в школе учится более 1600 человек, но образовательному учреждению не хватает стадиона.

«В школе 1626 человек. Нужен стадион. Значит, делаем первый шаг — разрабатываем проект», — заявила Сорокина.