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РНПК назвала лучших по профессии 2022 года
В конкурсе поучаствовали более 500 работников, среди которых работники восьми основных профессий. Каждый победитель и призер смотра-конкурса помимо диплома и памятного подарка получит денежную премию

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть») провела награждение победителей и призеров смотра-конкурса «Лучший по профессии — 2022″.

В конкурсе поучаствовали более 500 работников, среди которых работники восьми основных профессий: операторы технологических установок, машинисты технологических насосов, операторы товарные, слесари по ремонту технологических установок, лаборанты химического анализа, прибористы, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинисты компрессорных установок.

Лучших работников поздравил генеральный директор АО „РНПК“ Сергей Михайлов.

„В любой работе главное не останавливаться на достигнутом и стремиться к новым профессиональным вершинам, — сказал Сергей Михайлов. — Конкурс высветил многие личностные и профессиональные качества участников — это собранность, умение себя преодолевать. Вы доказали, что многое можете и в жизни, и в профессии. Поздравляю вас с успехом. Пусть успех станет главным попутчиком для тех, кто поедет на финал корпоративного конкурса и представит наше предприятие среди победителей других дочерних обществ Роснефти. Пусть ваши превосходные профессиональные качества помогут вам стать лучшими и привезти в Рязань абсолютную победу!“

Победителей определили в каждой номинации в теоретических и практических испытаниях. У конкурсантов оценивали теоретическую подготовку и уровень практического мастерства участников. Особое внимание члены жюри уделили знаниям в области промышленной, пожарной и экологической безопасности, охране труда. Заводскому этапу предшествовали конкурсы в производственных цехах.

Почетные первые места получили:

  • Евгений Зайцев (установка Л-24/600) — он стал лучшим оператором технологических установок;
  • Сергей Курепин (цех № 11) — первый среди операторов товарных;
  • Дмитрий Молодцов (цех № 12) — лучший машинист компрессорных установок;
  • Дмитрий Плешков (установка сернокислотного алкилирования) — первый среди машинистов технологических насосов;
  • Кирилл Донин (цех № 13) — лучший слесарь по ремонту технологических установок;
  • Сергей Рубашкин (цех № 15) стал первым среди электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования»;
  • Максим Краснобаев (цех № 14) — лучший среди прибористов;
  • Ирина Кузнецова (лаборатория элементного анализа) — первая среди лаборантов химического анализа.

Каждый победитель и призер смотра-конкурса помимо диплома и памятного подарка получит денежную премию.

Обладатели первых мест каждой номинации отправятся на финал корпоративного конкурса, который пройдет в августе-сентябре на площадке Новокуйбышевского НПЗ, где соберутся победители локальных этапов конкурса дочерних обществ Роснефти.