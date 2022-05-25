Путин призвал увеличить выплаты военнослужащим за границей

По его словам, это связано с курсом валют.

Президент России Владимир Путин заявил о том, что выплаты военнослужащим, находящимся за границей, должны быть увеличены. Об этом пишет РИА Новости .

По словам главы государства, это связано с курсом валют. «А доллар в данном случае, как известно, скукоживается, рубль укрепляется, поэтому нужно все это пересчитать и соответствующим образом осуществить выплаты», — сообщил президент на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.

Путин подчеркнул, что ситуация касается всех социальных вопросов, в том числе жилья. Он попросил держать ситуацию на контроле. «Министерство обороны делает. Делает это достойно. Но там, где нужно подставить плечо, естественно, само собой разумеется, нужно это делать», — отметил глава государства. Он заявил, что в регионах эта работа идет активно.