Путин назначил главой МЧС Александра Куренкова
Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб в сентябре 2021 года на учениях в Норильске. После этого врио главы ведомства был первый замминистра Александр Чуприян.
Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора Александра Куренкова главой МЧС. Об этом
Ранее Куренков служил в Федеральной службе охраны и являлся помощником директора Росгвардии.
Напомним, предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб в сентябре 2021 года на учениях в Норильске. Он пытался удержать поскользнувшегося сотрудника съемочной группы. После этого врио главы ведомства был первый замминистра Александр Чуприян.
Фото сайт Совета федераций.