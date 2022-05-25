Под Рязанью в аварии с фурой погиб водитель легковушки

32-летний житель Захаровского района на Chery Tiggo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком MAN.

Под Рязанью в аварии с фурой погиб водитель легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло во вторник, 24 мая, на 532 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо». 32-летний житель Захаровского района на Chery Tiggo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком MAN, которым управлял 31-летний житель Туркменской области.

Водитель легковушки от полученных травм умер на месте аварии. Водитель грузовика получил травмы, ему оказали медпомощь.

Проводится проверка.