Под Рязанью в аварии с фурой погиб водитель легковушки
32-летний житель Захаровского района на Chery Tiggo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком MAN.
Под Рязанью в аварии с фурой погиб водитель легковушки. Об этом
ДТП произошло во вторник, 24 мая, на 532 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо». 32-летний житель Захаровского района на Chery Tiggo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком MAN, которым управлял 31-летний житель Туркменской области.
Водитель легковушки от полученных травм умер на месте аварии. Водитель грузовика получил травмы, ему оказали медпомощь.
Проводится проверка.