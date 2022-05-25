Певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию на 50 лет

У нее есть гражданство США. Ей пришлось вернуться в Узбекистан из аэропорта «Шереметьево».

Певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию на 50 лет. Об этом сообщило издание Starhit .

Постановление получил адвокат певицы Бахром Исмаилов.

«У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение», — отметил Исмаилов. Так, 51-летняя Закирова сможет посетить Россию только в 2072 году.

У певицы есть гражданство США. Ей пришлось вернуться в Узбекистан из аэропорта «Шереметьево».