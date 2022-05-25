Песков заявил, что в России работают над новым видением системы образования

Ранее в Минобрнауки и высшего образования России подтвердили, что Россия выйдет из Болонского процесса и создаст собственную систему образования.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не прокомментировал планы России выйти из Болонского процесса. Он отметил, что сейчас идет работа над новым видением системы образования, передает РИА Новости .

Ранее в Минобрнауки и высшего образования России подтвердили, что Россия выйдет из Болонского процесса и создаст собственную систему образования.

По словам Пескова, глава Минобра Валерий Фальков заявил, что идет работа над новым видением возможной системы.

«Она разрабатывается сейчас. И перед тем как говорить, надо исходить из параметров того, что предлагается на замену», — сообщил пресс-секретарь президента.

Он не стал озвучивать личное мнение насчет системы образования.