Павел Малков в Пронском районе заявил о необходимости создавать новые рабочие места

Врио губернатора совершил рабочую поездку.

В среду, 25 мая, врио губернатора Рязанской области Павел Малков совершил рабочую поездку в Пронский район.

Сначала он побывал в филиале рязанской ГРЭС, где осмотрел станцию, пообщался с руководством предприятия и с сотрудниками.

«С одной стороны предприятие оставляет мощное впечатление, глобальное. Видно, что за всем этим стоит большой инженерный труд, большая мысль и большое количество людей, которые сейчас работают. С другой стороны понятно, что нужно развивать и другие предприятия. Потому что это одновременно и сильная сторона и слабая сторона. Нужны новые рабочие места, нужны новые направления развития», — прокомментировал врио губернатора.

Затем Малков осмотрел объекты, которые обновили в текущем году — сквер Победы и проспект Смирягина. Зеленые зоны благоустроили по программе «Формирование комфортной городской среды».

Глава региона остался доволен проделанной работой.

«Парк интересный. На мой взгляд, сделан на высоком уровне. Не просто вложены средства и как-то организованно пространство. Здесь люди подошли с душой, видно, что они довольны тем, что они могут пользоваться такой возможностью. Будем развиваться дальше. В других муниципальных образованиях есть не менее достойные объекты — их должно становиться больше. И в Рязани в том числе», — сообщил он.

Павел Малков подчеркнул, что ранее не видел, чтобы объекты по программе местных инициатив были так «масштабно» реализованы, как сквер в Новомичуринске.

«Есть города, которые занимаются программой, и там есть результаты, но чаще всего это местная небольшая инициатива. Сейчас есть возможность сделать новое лицо нашим городам и по-настоящему комфортной жизнь граждан», — добавил Малков.

В конце поездки врио губернатора провел совещание с главами муниципальных образований.