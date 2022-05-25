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Опубликованы декларации о доходах директоров школ в Рязани за 2021 год
Больше всего заработала директор школы № 13 Наталья Боброва — 4,7 млн рублей, она владеет Volkswagen Tiguan

Опубликованы декларации о доходах директоров школ в Рязани за 2021 год. Их разместили на сайте городской администрации.

Больше всего заработала директор школы № 13 Наталья Боброва — 4,7 млн рублей, она владеет Volkswagen Tiguan. На втором месте по размеру заработка — руководитель школы № 47 Ольга Донцова. За 2021 год она задекларировала 2,5 млн рублей. Донцова владеет машиной Volkswagen Tiguan, тремя земельными участками, садовым домиком и двумя квартирами (65,3 и 39,8 кв м).

На третьем месте — Галина Чепурная из школы № 3. Она заработала 1,74 млн рублей. Далее по уровню заработка расположилась директор школы № 24 Ирина Овинникова. Она указала в декларации годовой доход в 1,71 млн, два гаража, квартиру (77,6 кв м) и две половины квартир (31,2 и 30,6 кв м). Замкнула пятерку — руководитель школы № 54 — Елена Айгашева. Она заработала за 2021 год 1,6 млн рублей.

Полный список можно посмотреть здесь.