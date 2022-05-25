На площади Димитрова перекроют движение

Движение перекроют с 9:00 до 18:00 в четверг, 26 мая.

В Рязани перекроют движение на площади Димитрова. Об этом сообщил сайт мэрии.

Движение перекроют с 9:00 до 18:00 в четверг, 26 мая, в районе дома № 3 на площади Димитрова по полосе в сторону улицы Вокзальной. Места работ будут огорожены.

Изменится движение общественного транспорта: