На площади Димитрова перекроют движение
Движение перекроют с 9:00 до 18:00 в четверг, 26 мая.
В Рязани перекроют движение на площади Димитрова. Об этом сообщил
Движение перекроют с 9:00 до 18:00 в четверг, 26 мая, в районе дома № 3 на площади Димитрова по полосе в сторону улицы Вокзальной. Места работ будут огорожены.
Изменится движение общественного транспорта:
- троллейбусы № 2 из Дашково-Песочни поедут по своему маршруту до остановки «Вокзал Рязань-2» для разворота и движения в обратном направлении;
- троллейбусы № 5 от конечной остановки «улица Строителей» поедут по наружному кольцу по своему маршруту до остановки «Вокзал Рязань-2». От остановки «Вокзал Рязань-2» троллейбусы поедут по внутреннему кольцу по своему маршруту до конечной остановки «улица Строителей». Движение по улице Чкалова осуществляться не будет.