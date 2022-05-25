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На площади Димитрова перекроют движение
Движение перекроют с 9:00 до 18:00 в четверг, 26 мая.

В Рязани перекроют движение на площади Димитрова. Об этом сообщил сайт мэрии.

Движение перекроют с 9:00 до 18:00 в четверг, 26 мая, в районе дома № 3 на площади Димитрова по полосе в сторону улицы Вокзальной. Места работ будут огорожены.

Изменится движение общественного транспорта:

  • троллейбусы № 2 из Дашково-Песочни поедут по своему маршруту до остановки «Вокзал Рязань-2» для разворота и движения в обратном направлении;
  • троллейбусы № 5 от конечной остановки «улица Строителей» поедут по наружному кольцу по своему маршруту до остановки «Вокзал Рязань-2». От остановки «Вокзал Рязань-2» троллейбусы поедут по внутреннему кольцу по своему маршруту до конечной остановки «улица Строителей». Движение по улице Чкалова осуществляться не будет.