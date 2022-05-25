На четырех рязанских улицах отключат холодную воду

Без ресурса останутся, в частности, поселки Мордасово и Качево.

На четырех рязанских улицах в среду, 25 мая, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте горадминистрации .

С 9:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам:

улица Качевские Дворики, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6;

поселок Качево, дома №№ 1-53 (нечетная сторона), 6а-56 (четная сторона);

поселок Мордасово, дома №№ 1-71 (нечетная сторона), 2-76 (четная сторона).

C 9:00 до 17:00 — в домах №№ 24а и 26а по улице Свободы.

Отключения связаны с ремонтными работами на водопроводе.