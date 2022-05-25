Глава администрации Рязани Елена Сорокина заработала за 2021 год 2,8 млн рублей

Сорокина задекларировала 2 миллиона 757 тысяч 836 рублей и 11 копеек. Она владеет половиной дома (126,5 кв м), половиной квартиры (108,9 кв м) и земельными участками.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина заработала за 2021 год 2,8 млн рублей. Декларации о доходах чиновников мэрии опубликовали на сайте органа власти.

Сорокина задекларировала 2 миллиона 757 тысяч 836 рублей и 11 копеек. Она владеет половиной дома (126,5 кв м), половиной квартиры (108,9 кв м) и земельными участками.

Первый заместитель Алексей Пустовалов за 2021 год заработал 3,6 млн рублей. Он владеет Mazda CX-5, квартирой (96,3 кв м) и половиной квартиры (71 кв м).

Вице-мэр Надежда Штевнина указала в декларации доход в 2,7 млн рублей, Mercedes CLA 200, треть квартиры площадью 67,8 кв м.

И.о. заместителя главы администрации Сергей Савин заработал 5,9 млн рублей, он владеет нежилым посещением (15,6 кв м).

И.о. вице-мэра Олег Федин указал в декларации 2,2 млн рублей, машину Toyota Highlander, две квартиры (33,6 и 32,1 кв м), гараж и ¼ квартиры (140,3 кв м).

И.о. заместителя главы администрации Борис Ясинский заработал 2,3 млн рублей. Он владеет Kia Sportage, прицепом и земельным участком.