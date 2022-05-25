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Депутаты Рязанской облдумы усилят контроль за состоянием дорог региона
В постановлении по итогам «правительственного часа» имеются рекомендации исполнительным органам региональной и муниципальной власти, минтрансу, контрольно-счетной палате, а также поручения комитету облдумы. Они коснулись системных вопросов формирования программ дорожного хозяйства, взаимодействия с органами местного самоуправления, а также ситуации с отдельными объектами.

Депутаты Рязанской облдумы усилят контроль за состоянием дорог региона. Об этом стало известно на заседании органа в среду, 25 мая, пишет сайт ведомства.

Постановление принято во время «правительственного часа». Он был посвящен состоянию и перспективам развития дорог. Вопрос рассматривали на заседании областного парламента 12 мая. Тогда депутаты акцентировали внимание на обеспечении контроля качества дорожных работ, взаимодействии с подрядчиками, соблюдении ими гарантийных обязательств, обеспечение безопасности на дорогах, в том числе на пешеходных переходах вблизи социальных объектов.

В постановлении по итогам «правительственного часа» имеются рекомендации исполнительным органам региональной и муниципальной власти, минтрансу, контрольно-счетной палате, а также поручения комитету облдумы. Они коснулись системных вопросов формирования программ дорожного хозяйства, взаимодействия с органами местного самоуправления, а также ситуации с отдельными объектами.

В частности, областному правительству предложили совместно с мэрией Рязани проработать варианты модернизации платного путепровода, обеспечивающего проезд транспорта из Песочни в сторону Соколовки и Южного промузла, подъездных участков дорог к нему, а также оборудования для оплаты.

Минтрансу и горадминистрации рекомендовали подготовить предложения по организации взаимодействия с депутатами областной Думы. Это поспособствует обеспечению постоянного контроля за проведением работ. Также предложили проанализировать участки дорог, отремонтированные в 2019—2021 годы и которым требовался гарантийный ремонт.

Помимо этого, минтранс должен направить в думу информацию о текущих дорожных работах, что позволит своевременно выявить проблемы. Документом также предусмотрена увеличение участия граждан в контроле за качеством ремонта дорог. Рекомендовали расширить информацию на официальном сайте минтранса, дополнить ее данными о дефектах, выявленных на гарантийных участках, и сроках их устранения подрядчиками.

Мэрии Рязани предложили обеспечить первоочередное обследование и приведение в нормативное состояние пешеходных переходов около образовательных учреждений, оборудование их тактильной плиткой, искусственными неровностями, провести ремонт дорожного покрытия и мостовых сооружений на маршрутах движения школьных автобусов. Кроме того, активизировать работу по разработке схемы транспортного обслуживания в Рязани и проведению ее общественного обсуждения. В числе рекомендаций также обеспечение согласования сроков ремонта подземных коммуникаций и дорожного покрытия автомобильных дорог минимум на двухлетнюю перспективу и активизация работы по замене и устройству нового освещения на автомобильных дорогах.

Контрольно-счетной палате региона предложили проверить закупки по госконтрактам на выполнение работ.

Глава регионального парламента Аркадий Фомин отметил, что депутаты приняли активное участие в подготовке проекта постановления.