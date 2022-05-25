Артем Никитин предложил организовать на постоянной основе тематические ярмарки на площади Победы

Артем Никитин осмотрел торговую площадку, ознакомился с ассортиментом продукции и ценами на нее. А также пообщался с покупателями и продавцами.

Зампред регионального правительства Артем Никитин посетил ярмарку на площади Победы перед рязанским МКЦ. Тематическую ярмарку, организованную Агентством развития бизнеса при поддержке правительства Рязанской области, посвятили Дню российского предпринимательства.

На ней представили скопинскую керамику, михайловское кружево, кадомский вениз, рязанский леденец, а также мясные деликатесы, хлебобулочные изделия, молочную продукцию от рязанских фермеров. Артем Никитин осмотрел торговую площадку, ознакомился с ассортиментом продукции и ценами на нее. А также пообщался с покупателями и продавцами.

«Благодаря обратной связи мы услышали то, что это нужно. Ярмарка поддерживает бизнес и помогает развивать туризм. Очень много рязанцев и гостей города приходит сюда и покупает продукцию наших предприятий и ремесленников. Поэтому мы предлагаем проводить ярмарку не раз в месяц, а оставить ее на постоянной основе. И каждый раз ярмарка будет только красочней, а продукция все обширнее», — отметил Артем Никитин.

Кроме того, зампред регионального правительства добавил, что на ярмарках обязательно останется молочно-колбасная продукция, потому что такой запрос есть у покупателей. Тематика ярмарок будет меняться.

Напомним, первую ярмарку на площади Победы посвятили приближающейся Пасхе. Ее провели с 19 по 24 апреля.