Зеленский раскрыл «план Б» в случае его гибели

Зеленский сказал, что страна подготовлена к такой ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у страны есть «план Б» на случай гибели кого-то из руководства страны, в том числе главы государства. Об этом пишет Kp.ru .

Зеленский сказал, что страна подготовлена к такой ситуации. По его словам, руководство разделено.

«Мы подготовлены и разделены — я, премьер-министр и глава парламента», — сообщил президент Украины.

Он добавил, что страна является парламентско-президентской республикой.

«Мы понимали, что, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к такому процессу», — подчеркнул Зеленский.