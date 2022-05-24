Wildberries опроверг информацию о массовых штрафах за возвраты товара

Так, компания применяет оплату услуги обратной доставки только для клиентов с невысокой суммой выкупа или большой долей возвратов.

Маркетплейс Wildberries опроверг информацию о массовых штрафах за возвраты товара. Об этом написала « Фонтанка ».

Так, компания применяет оплату услуги обратной доставки только для клиентов с невысокой суммой выкупа или большой долей возвратов. «Утверждение о том, что это „массовый штраф“, является недостоверной информацией. Данный тариф затрагивает лишь около 10% клиентов. При этом плата за услугу доставки может меняться в меньшую сторону в зависимости от региона», — указано в сообщении Wildberries.

Помимо этого, маркетплейс опроверг данные о введении платы за возврат бракованных вещей. Их можно вернуть без дополнительной оплаты.

«Недостоверной является также и информация о том, что предупреждение об оплате обратной логистики появляется после формирования заказа: все необходимые сведения доводятся до покупателя заранее и до совершения им покупки», — сообщили в пресс-службе маркетплейса. Отмечается, что для снижения рисков недобросовестной конкуренции со стороны других участников рынка оплата услуги возврата невостребованного товара взимается и для новых личных кабинетов.