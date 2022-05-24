Врио губернатора Рязанской области за год заработал более 14 миллионов

В собственности врио главы региона указана квартира площадью 101,5 кв. м, в пользовании — дача площадью 107,6 кв. м и квартира площадью 63,6 кв.м.

Опубликована декларация о доходах врио губернатора Рязанской области Павла Малкова за 2021 год. Согласно сведениям, Малков за год заработал 14 млн 239 тысяч 682 рубля.

В собственности врио главы региона указана квартира площадью 101,5 кв. м, в пользовании — дача площадью 107,6 кв. м и квартира площадью 63,6 кв.м.

Супруга Павла Малкова за год заработала 2 млн 321 тысячу 585 рублей. В ее пользовании также находятся квартира и дача. Кроме того, на нее записан автомобиль BMW X6.

У детей Малкова в пользовании указаны квартира и дача, что и у врио губернатора и его супруги, а также еще одна квартира площадью 104,4 кв.м.

Напомним, до назначения врио губернатора Рязанской области Павел Малков был руководителем Росстата.