Волонтеры РГАТУ убрали территорию службы по контролю за бездомными животными

Субботник прошел 21 и 22 мая.

Волонтеры отряда «Преданность» РГАТУ имени Костычева организовали и провели субботник на территории «Городской службы по контролю за безнадзорными животными». Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Субботник прошел 21 и 22 мая.

Добровольцы убрали и продезинфицировали места для содержания животных, очистили территорию от мусора, а также позанимались с подопечными зверями.

Помимо этого, студенты посетили карантинную передержку предприятия. Там они встретились с главой учреждения Мариной Селезневой. Им рассказали о деятельности службы, особенностях содержания безнадзорных животных, необходимости ответственного отношения к кошкам и собакам и о работе веткабинета.

Представители зоозащитных организаций поблагодарили студентов за участие в субботнике. Студенты в свою очередь получили массу приятных эмоций от совместной работы и общения с животными.