В YouTube заявили об отсутствии планов уходить из России

Компания планирует остаться в стране, чтобы сохранить россиянам доступ к «независимым новостям».

Генеральный директор YouTube Сьюзен Воджицки заявила, что в планах видеохостинга нет ухода из России. Об этом передает РИА Новости .

Компания планирует остаться в стране, чтобы сохранить россиянам доступ к «независимым новостям».

«Мы хотим иметь возможность предоставлять независимые новости в России, чтобы среднестатистический российский житель мог бесплатно получить доступ к той же информации, что и вы в Давосе», — сказала Воджицки.