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В Свердловской области мужчина во сне убил родственницу
У убийцы выявили психическое расстройство — патологическое просоночное состояние.

В поселке Сосновый Бор Свердловской области 63-летний мужчина во сне зарезал жену брата своей сожительницы. Об этом сообщил E1.ru.

У убийцы выявили психическое расстройство — патологическое просоночное состояние. По словам медиков, мужчина в момент преступления не осознавал, что делал.

Отмечается, что убийство произошло 17 сентября 2021 года. Мужчина был на даче с сожительницей, ее братом и его женой. Около 19 часов компания начала выпивать, после чего они легли спать. Ночью мужчина проснулся, взял нож, подошел к спящей женщине и не менее четырех раз ударил в грудь в лицо, грудь, плечи.

Пострадавшая скончалась на месте. Материалы уголовного дела направили в суд.