В США заявили, что экспортные ограничения против России останутся надолго

Мировое сообщество призвали «надолго лишить Россию преимуществ мировой экономики и глобального экономического порядка».

Министр торговли США Джина Раймондо исключила, что скоро снимут экспортные ограничения, введенные против России. Об этом передает РИА Новости .

Во время выступления на экономическом форуме в Давосе Раймондо заявила, что меры не будут в «ближнесрочной перспективе».

Министр призвала мировое сообщество «надолго лишить Россию преимуществ мировой экономики и глобального экономического порядка».