В США заявили, что экспортные ограничения против России останутся надолго
Мировое сообщество призвали «надолго лишить Россию преимуществ мировой экономики и глобального экономического порядка».
Министр торговли США Джина Раймондо исключила, что скоро снимут экспортные ограничения, введенные против России. Об этом передает
Во время выступления на экономическом форуме в Давосе Раймондо заявила, что меры не будут в «ближнесрочной перспективе».
Министр призвала мировое сообщество «надолго лишить Россию преимуществ мировой экономики и глобального экономического порядка».