В Сасове росгвардейцы задержали мужчину за кражу могильных оград

Он нес три металлические дверцы со стороны кладбища.

В Сасове росгвардейцы задержали мужчину за кражу могильных оград. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Патрульные обратили внимание на мужчину. Он нес три металлические дверцы со стороны городского кладбища. При этом они напоминали части ограждений с мест захоронений.

Росгвардейцы остановили мужчину. Они узнали, что дверцы похищены с могильных ограждений. Сасовца 1983 года рождения задержали. Его передали полицейским.