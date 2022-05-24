В Рязанском цирке состоится премьера нового шоу Гии Эрадзе «Песчаная Сказка»

Представления пройдут с 4 июня по 17 июля.

В Рязанском цирке пройдут гастроли нового шоу «Песчаная сказка» продюсерского центра «Королевский цирк» заслуженного артиста России Гии Эрадзе.

Цирковой спектакль с участием титулованных артистов Росгосцирка, в котором примут участие разнообразные животные, связан единой сюжетной линией. Изюминкой нового шоу станет единственный в мире аттракцион с группой гиппопотамов. Так, на одном манеже появятся сразу три полуторатонных бегемота.

«Песчаная Сказка» Гии Эрадзе станет незабываемым событием для гостей и жителей Рязани.

Представления пройдут в Рязанском цирке с 4 июня по 17 июля.

Возрастное ограничение — 0+