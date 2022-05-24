В рязанской школе № 33 прошло посвящение в кадеты

Юными пограничниками стали еще 25 школьников.

В рязанской школе № 33 прошло посвящение в кадеты. На событии побывал корреспондент РЗН.инфо.

Посвящение в кадеты состоялось во вторник, 24 мая. Юными пограничниками стали еще 25 школьников.

По словам преподавателя ОБЖ Николая Шеянова, классы в школе существуют уже девять лет.

«Сейчас у нас 93 кадета. Каждый год четыре-пять выпускников поступают в военные учебные заведения, около 20 уже служат офицерами и прапорщиками в погранвойсках», — рассказал преподаватель ОБЖ Николай Шеянов.

На мероприятии присутствовали шефы из подмосковного Голицынского пограничного института, представители управления ФСБ по Рязанской области и ветеран погранвойск Алексей Стефанов. Он подарил новому кадетскому классу книги.