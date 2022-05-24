В Рязанской области нашли труп пенсионера из Нижегородской области

Валерий Есин пропал 9 мая по дороге из Навашина в Выксу.

В Рязанской области пропавшего пенсионера из Навашина нашли мертвым. Об этом сообщило ИА «Выкса.РФ» .

Информацию о найденном мужчине источнику во вторник, 24 мая, рассказал поисково-спасательный отряд «Волонтер-НН».

По предположению добровольцев, 74-летний Валерий Есин доехал на машине до Рязанской области и застрял в лесу. На трупе мужчины не нашли признаков насильственной смерти.

Валерий Есин пропал 9 мая по дороге в Выксу. Сообщалось, что пенсионер нуждается в медицинской помощи.