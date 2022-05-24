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В Рязанской области годовая инфляция превысила 18%
Еще в марте она составляла 16,84%.

В Центробанка рассказали о состоянии годовой инфляции в Рязанской области. Подробности в понедельник, 23 мая, сообщил Regnum со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Так, в марте 2022 года годовая инфляция составила 16,84%. Спустя месяц она увеличилась до 18,03%. Темп прироста цен на продовольственные товары увеличился за месяц на 2,4%, что составило 23,02%, а на непродовольственные — на 0,41%, что составило 19,9%.

Уточняется, что в основном рост цен пришелся на молочку и мясо, бытовую химию и предметы личной гигиены, а также медицинские товары и лекарства.