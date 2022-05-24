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В Рязани вынесли приговор мужчине за убийство девятилетней давности
Они с приятелем до смерти избили мужчину, который собирал стеклотару из мусорных баков на улице Тимуровцев.

В Рязани вынесли приговор мужчине за убийство девятилетней давности. Подробности во вторник, 24 мая, привела пресс-служба региональной прокуратуры.

Трагедия случилась в ночь на 24 ноября 2013 года. Осужденный со своим приятелем распивали спиртное, после чего вышли во двор дома № 9 корпус 2 по улице Тимуровцев. Недалеко от входа в подъезд они заметили незнакомого им мужчину, который искал стеклотару в мусорке. Подойдя к нему, они протянули ему 100 рублей. Мужчина стал поворачиваться и случайно задел пакетом бутылку с пивом у рязанца, которая упала и разбилась. На этой почве между ними произошел конфликт. Тогда потерпевший решил убежать от них, а те побежали за ним.

Догнав мужчину, рязанцы начали избивать потерпевшего по голове и туловищу, после чего оставили его лежать на асфальте. Мужчину обнаружила местная жительница около восьми утра, которая вызвала скорую. Однако от полученных травм мужчина скончался спустя четыре дня, не приходя в сознание.

После совершенного преступления одного из рязанцев приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Второй сбежал и находился в розыске шесть лет. Позже его местонахождение было установлено. Суд приговорил рязанца к шести годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.