В Рязани полицейские обнаружили наркопритон

Оперативники узнали, что в квартире в доме на улице Островского собираются компании молодых людей. Отмечается, что они могли употреблять в помещении наркотики. Жилье принадлежит 20-летнему рязанцу.

В Рязани полицейские обнаружили наркопритон. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД .

Оперативники узнали, что в квартире в доме на улице Островского собираются компании молодых людей. Отмечается, что они могли употреблять в помещении наркотики. Жилье принадлежит 20-летнему рязанцу.

Во время проверки полицейские узнали, что в квартире организовали наркопритон. Хозяин жилья и его гости собирались для употребления запрещенных веществ.

Рязанца задержали. Деятельность наркопритона пресекли. В помещении полицейские нашли и изъяли предметы, используемые для потребления веществ.

На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»). Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.