В Рязани перегородили тротуар у мэрии на улицах Радищева и Свободы

Пути по тротуарам перегородили ограждениями и лентами, а также повесили объявление о ходе ремонтных работ.

В Рязани перегородили тротуар у мэрии на улицах Радищева и Свободы. Об этом во вторник, 24 мая, стало известно РЗН.инфо.

Пути по тротуарам перегородили ограждениями и лентами, а также повесили объявление о ходе ремонтных работ. По словам сотрудников горадминистрации, рабочим предстоит отремонтировать фасад и крышу.

Напомним, тендер на капитальный ремонт кровли и несущих конструкций здания мэрии объявили 9 марта. Стоимость работ оценили в 20,17 млн руб.