В Рязани отметили концертом День славянской письменности и культуры

В нем приняли участие губернаторский симфонический оркестр, камерный хор, ансамбли «Братцы-Рязанцы», «Амфион» и приглашенные солисты.

Во вторник, 24 мая, в Рязанской областной филармонии прошел традиционный праздничный концерт, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры.

В нем приняли участие губернаторский симфонический оркестр, камерный хор, ансамбли «Братцы-Рязанцы», «Амфион» и приглашенные солисты. Поздравить рязанцев приехал митрополит Марк и министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.

«Для каждого русского человека этот праздник чрезвычайно важен. Огромный путь проделала Россия, от исполнения миссии великих Кирилла и Мефодия, до развития страны, которая стала одной из самых ярких с точки зрения развития культуры в мире. Россия дала миру выдающиеся имена, композиторов, музыкантов, художников, поэтов, писателей. А за что они так полюбились миру? За высокую духовность и нравственность. За искреннюю любовь, которая содержится в этих бессмертных произведениях… Мы должны чувствовать ответственность за сохранение этой великой культуры и передачу ее следующим поколениям», — рассказал Виталий Попов.

Для гостей музыкальные коллективы исполнили классические, духовные, патриотические композиции, а также популярные песни.