В Рязани ищут свидетелей наезда на двух пешеходов на Московском шоссе

Авария случилась в понедельник, 16 мая.

В Рязани ищут свидетелей наезда на двух пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД .

Авария случилась в понедельник, 16 мая, около дома № 33 корпус 1 по Московскому шоссе.

По предварительным данным, 19-летний рязанец на ВАЗ сбил 47-летнего и 38-летнего пешеходов. Они пересекали дорогу по нерегулируемому переходу.

В результате случившегося рязанцев госпитализировали с травмами.

Тех, кто что-то знает о случившемся, просят обращаться по телефону: +7-4912-44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.