В Ростовской области десятилетний мальчик случайно выстрелил себе в живот

Инцидент произошел в городе Шахты. Мальчик нашел на улице самодельное стреляющее устройство.

В Ростовской области десятилетний мальчик случайно выстрелил себе в живот. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя регионального главка МВД.

Инцидент произошел в городе Шахты.

В полицию поступила информация из местной больницы. Медикам доставили десятилетнего ребенка с травмой живота. «Предварительно установлено, что указанную травму несовершеннолетний получил при неосторожном обращении с найденным им на улице самодельным стреляющим устройством», — отметил собеседник ведомства.

Ведомство начало проверку. Полиция установит обстоятельства случившегося. Оружие направили на исследование.