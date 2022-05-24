В Роспотребнадзоре назвали тип людей, имеющих иммунитет к оспе обезьян

По слова Анны Поповой, это люди, рожденные до 1980 года.

Люди, рожденные до 1980 года могут иметь иммунитет к оспе обезьян. Об этом во вторник, 24 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

По ее словам, в Роспотребнадзоре предполагают, что у людей до 1980 года сформирован именно тот иммунитет, который на сегодняшний день сможет защитить от оспы обезьян.

«На сегодняшний день мы предполагаем, что иммунитет, который был сформирован до 1980 года, может защищать и сегодня. Но у нас есть население, которое родилось и после 1980 года», — сказала Попова.

Она также добавила, что проведенные исследования показали, что болезнь была спровоцирована западноафриканским вирусом. Он обозначает меньшую патогенность, а значит заболевание протекает не тяжело.