В РГАТУ имени Костычева заработала региональная «Школа фермера»

Открытие состоялось в понедельник, 23 мая.

В РГАТУ имени Костычева заработала региональная «Школа фермера». Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Открытие состоялось в понедельник, 23 мая.

Федеральный образовательный проект Россельхозбанка проходит на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий. В 2022 году начнется пятая волна «Школы фермера» — в ней участвуют 22 региона, среди которых Рязанская область.

Слушатели изучат методы ведения рентабельного фермерского хозяйства, повысят финансовую грамотность и получат практические навыки по программам профпереподготовки «Пчеловодство» и «Растениеводство». Направления выбраны с точки зрения рентабельности и возможности начать бизнес, освоение которых даст возможность заниматься данными видами профессиональной деятельности. Отмечается, что предыдущий набор был посвящен птицеводству и животноводству.

Участникам мероприятия пожелали успеха ректор РГАТУ Александр Шемякин, зампред правительства области Дмитрий Филиппов, глава минсельхоза Борис Шемякин и глава регионального филиала Россельхозбанка Сергей Синякин.

«Школа фермера» — первая в России площадка, на которой объединены возможности и ресурсы Министерства сельского хозяйства, регионов, вузов, крупного бизнеса и фермеров. На протяжении 2,5 месяцев знаниями поделятся региональные представители крупного бизнеса, амбассадоры фермерства, лидеры мнений, зарекомендовавшие себя в регионе на протяжении многих лет. Занятия пройдут на базе РГАТУ имени Костычева.

По окончании обучения слушателям выдадут документы о профессиональной переподготовке.