Житель Новомичуринска изнасиловал женщину в лифте

Свою вину преступник не признал.

В Новомичуринске 24-летний мужчина изнасиловал женщину в лифте. Подробности во вторник, 24 мая, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Случай произошел в марте 2021 года. Житель Новомичуринска приехал к своим знакомым. Он изнасиловал жительницу дома в лифте, угрожая ей убийством.

В содеянном мужчина не признался. Однако в отношении него собрана достаточная доказательственная база, которая указывает на его причастность к преступлению. Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.