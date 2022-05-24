В Москве женщина ударила 72-летнюю пенсионерку за сделанное ей замечание

Женщина топтала клумбы и срывала цветы. Все это происходило на глазах у ребенка.

В Москве женщина ударила 72-летнюю пенсионерку за сделанное ей замечание. Об этом во вторник, 24 мая, сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент случился возле подъезда одного из домов в Юрловском проезде. Женщина топтала клумбы и срывала цветы. Все это происходило на глазах у ребенка. Старшая по дому — 72-летняя женщина, вышла из подъезда и попросила прекратить дебош. Однако женщина начала препираться, забыв о коляске — та покатилась в сторону ближайшей урны. Ребенок пытался ее оттащить, и пенсионерка решила ему помочь, на что в ответ получила кулаком по лицу. Пенсионерка упала на асфальт.

Очевидцы вызвали скорую. Пострадавшую госпитализировали с ушибами.