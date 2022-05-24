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В мэрии прокомментировали информацию о выдаче гнилых яблок детям в рязанской школе
Ранее в соцсети сообщили, что некачественные фрукты раздали в школе на улице Белякова ученикам третьего класса.

В горадминистрации прокомментировали информацию о выдаче гнилых яблок детям в школе № 21. Ответ мэрии опубликован «ВКонтакте».

В нем говорится, что свежие яблоки выдаются школьникам два раза в неделю.

«В школе № 21 яблоки сорта „Айдаред“ выдавались сегодня, 23.05.2022 (перед этим 19.05.2022). Выдача учащимся фруктов ненадлежащего качества не допускается», — говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что качество яблок контролируют сотрудники пищеблока, школы, ответственный по питанию, классный руководитель.

Ранее в соцсети сообщили, что некачественные фрукты раздали в школе на улице Белякова ученикам третьего класса.