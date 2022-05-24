В Красноярске пассажирский автобус насмерть переехал десятилетнего мальчика

Ребенок вместе с друзьями перебегал дорогу в неположенном месте.

В Красноярске пассажирский автобус насмерть переехал десятилетнего мальчика. Об этом сообщил портал «ТВК».

Трагедия случилась во вторник, 24 мая, в 16.30 (по местному времени) на улице Крупской. Ребенок вместе с друзьями перебегал дорогу в неположенном месте. Его насмерть сбил пассажирский автобус. Скорую на место ДТП вызвали пассажиры, но ребенок скончался до приезда медиков.

Водителя увезли в скорой с подозрением на инсульт.

На место прибыли родители погибшего, криминалисты, следователи и сотрудники ГИБДД.