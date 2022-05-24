В Касимовском районе в ДТП с перевернувшейся «Грантой» пострадал водитель
Авария случилась в понедельник, 23 мая.
В Касимовском районе в ДТП пострадали мужчина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Авария случилась в понедельник, 23 мая, примерно в 6:00, на 181 километре трассы «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород».
По предварительным данным, 22-летний касимовец не справился с управлением. Из-за этого автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
Водитель получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.
Проводится проверка.