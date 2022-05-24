В Калининградской области в детсаду избили ребенка

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

В Калининградской области проводят проверку по сообщению жителя Озерского района о жестоком обращении воспитателем детского сада с его малолетним сыном. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Мужчина сообщил, что в мае 2022 года воспитатель детсада ударила его пятилетнего сына табуретом. Произошедшее подтверждают видеозаписи с камер наблюдения.

Руководитель регионального управления СКР организовал проверку. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.