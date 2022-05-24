В Госдуму планируют внести законопроект о накопительной пенсии

В законопроекте сохраняются планы по налоговому вычету в 6%, софинансированию со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 млн рублей.

До 31 июля в Госдуму планируют внести на рассмотрение законопроект о накопительной пенсии. Об этом пишут « Известия » со ссылкой на главу комитета думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По его словам, законопроект уже обсудили. В нем сохраняются планы по налоговому вычету в 6%, софинансированию со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 млн рублей.

Источники в Центробанке, Госдуме и Минфине отметили, что реформа может быть проведена не в этом году.

Проект о реформе был опубликован в конце октября 2019 года. Согласно ей, граждане смогут делать взносы самостоятельно и за счет этого увеличить будущую пенсию.