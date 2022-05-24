В Екатеринбурге завели уголовное дело на медсестру за поддельные справки о вакцинации

Следствием установлено, что медсестра оформила поддельные справки против ковида шести железнодорожникам. Взамен на это она получила 30 тысяч рублей.

В Екатеринбурге завели уголовное дело на медсестру за поддельные справки о вакцинации. Об этом во вторник, 24 мая, сообщило РИА «Фан».

Следствием установлено, что медсестра оформила поддельные справки против ковида шести железнодорожникам. Взамен на это она получила 30 тысяч рублей.

В отношении медседстры завели уголовное дело. Ее подозревают в получении взятки.

Следователи также подчеркнули, что своими действиями она могла подвергнуть опасности других работников железной дороги. Это могло привести к нарушению функционирования поездов.