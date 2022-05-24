Умер ветеран Великой Отечественной войны из Рязанской области Николай Маштаков

Ему было 97 лет.

Умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Маштаков. Об этом на странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава администрации Михайловского района Евгений Сидоров .

Николай Маштаков родился в декабре 1924 года. В 18 лет его призвали в армию. Его направили в Кировскую область в 406-й запасной стрелковый полк. В том же году Маштакова распределили на Дальний Восток. Он участвовал в боях с японскими военными.

Николай Маштаков завершил службу в 1950 году. Он награжден медалью «За победу над Японией».

«Еще год назад он участвовал во встречах с михайловской молодежью. И это всегда было настоящим праздником, который дарил не только хорошее настроение, но и на примере мужества и героизма рассказчика, воспитывал в духе патриотизма и ответственности», — отметил Евгений Сидоров.