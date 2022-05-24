Студенты РГРТУ стали победителями «Российской студенческой весны»

XXX Всероссийский фестиваль проходил с 18 по 24 мая в Самаре.

Студенты РГРТУ стали победителями «Российской студенческой весны». Об этом сообщили в пресс-службе вуза .

XXX Всероссийский фестиваль проходил с 18 по 24 мая в Самаре.

Екатерина Комлева победила в вокальном направлении в номинации «Джаз». Алексей Моргунов занял первое место в инструментальном направлении.

В номинации «Электронная музыка и диджеинг» университет представил Антон Титов. В танцевальном направлении с номером выступила команда «Конспирация».

В свободное от конкура время участники познакомились с Самарой, ездили на экскурсии, а также выступали на творческих площадках и ходили на концерты хедлайнеров «СтудВесны».