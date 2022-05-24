Студент РГРТУ стал призером открытой международной интернет-олимпиады

Алексея Ронжина наградили дипломом III степени по дисциплине «Информатика».

Студент РГРТУ Алексей Ронжин стал призером открытой международной интернет-олимпиады. Об этом сообщила пресс-служба вуза .

Ронжина наградили дипломом III степени по дисциплине «Информатика».

Открытые международные студенческие интернет-олимпиады проводятся в образовательных учреждениях России и зарубежья. При их проведении используются инфокоммуникационные технологии в форме компьютерного тестирования.