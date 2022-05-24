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Шойгу заявил, что наступление на Украине замедляется сознательно
Ранее министр обороны России заявил, что спецоперация на Украине продолжится до тех пор, пока российская армия не выполнит поставленные задачи.

Наступление на Украине замедляется сознательно. Об этом во вторник, 24 мая, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, передали РИА Новости.

Министр обороны заявил, что военная операция на Украине замедляется из-за объявлений режимов тишины и открытия гумкоридоров. Это необходимо, чтобы местные жители смогли эвакуироваться и не пострадать.

Ранее Шойгу заявил, что спецоперация на Украине продолжится до тех пор, пока российская армия не выполнит поставленные задачи.