Рязанским депутатам возмещен моральный вред за клевету
Также главный редактор интернет-издания «Вид сбоку» Константин Смирнов погасил судебные расходы в сумме 150 тысяч рублей.
Главный редактор интернет-издания «Вид Сбоку» Константин Смирнов возместил депутатам Рязанской городской Думы Александру Лемдянову и Елене Акимкиной моральный вред и судебные расходы в сумме 150 тысяч рублей по судебным спорам о защите чести и достоинства.
Спустя полтора года после вынесенных в пользу депутатов решений суда, в рамках исполнительного производства Смирнов погасил свою задолженность по судебным решениям.
«Должник погасил долги после того, как судебный пристав выставил на реализацию квартиру Смирнова», — рассказал Александр Лемдянов.
«В остальной части судебные решения Смирновым еще не исполнены, недостоверные сведения из статей до сих пор не удалены, исполнительные производства продолжаются», — прокомментировала ситуацию Елена Акимкина.
Для справки.
Принятые судебные решения в отношении главного редактора интернет-издания «Вид Сбоку» Константина Смирнова: