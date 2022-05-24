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Рязанским депутатам возмещен моральный вред за клевету
Также главный редактор интернет-издания «Вид сбоку» Константин Смирнов погасил судебные расходы в сумме 150 тысяч рублей.

Главный редактор интернет-издания «Вид Сбоку» Константин Смирнов возместил депутатам Рязанской городской Думы Александру Лемдянову и Елене Акимкиной моральный вред и судебные расходы в сумме 150 тысяч рублей по судебным спорам о защите чести и достоинства.

Напомним, ранее суд признал недостоверными публикации о депутатах и «Книжном Барсе».

Спустя полтора года после вынесенных в пользу депутатов решений суда, в рамках исполнительного производства Смирнов погасил свою задолженность по судебным решениям.

«Должник погасил долги после того, как судебный пристав выставил на реализацию квартиру Смирнова», — рассказал Александр Лемдянов.

«В остальной части судебные решения Смирновым еще не исполнены, недостоверные сведения из статей до сих пор не удалены, исполнительные производства продолжаются», — прокомментировала ситуацию Елена Акимкина.

Для справки.

Принятые судебные решения в отношении главного редактора интернет-издания «Вид Сбоку» Константина Смирнова:

  1. По Александру Лемдянову: https://riazansky--riz.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=48717885&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
  2. По Елене Акимкиной: https://riazansky--riz.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=47090678&delo_id=1540005&new=0&text_number=1

Редакция РЗН. инфо сообщает, что не встает на сторону ни одного из участников конфликта.