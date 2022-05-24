Рязанцев пригласили на семейный спортивно-развлекательный фестиваль «Кислород»

Мероприятие состоится в субботу, 28 мая, в 10:00 в районе Зеленого театра в ЦПКиО.

Рязанцев пригласили на семейный спортивно-развлекательный фестиваль «Кислород». Об этом сообщило региональное Минспорта .

Мероприятие состоится в субботу, 28 мая, в 10:00 в районе Зеленого театра в ЦПКиО.

В программе фестиваля: фрисби-гольф, балансборд, городки, дартс, дженга, полоса препятствий от парка «Дитя джунглей» и другие активности. Также пройдут мастер-классы по современным танцам, роботехнике. На мероприятии организуют площадку саморегуляции чаепитие.

Для участия в фестивале семейным командам необходимо зарегистрироваться до 27 мая. Заявки принимаются по электронной почте andreev.minsport@mail.ru или в личные сообщения группы Минспорта Рязанской области в соцсети «ВКонтакте». Победителей ждут призы.

Возрастное ограничение — 0+