Роспотребнадзор заявил об отсутствии необходимости носить маски из-за оспы обезьян

По словам главы Роспотребнадзора, у россиян нет причин для беспокойства, так как в стране не зафиксированы случаи заражения.

У россиян нет необходимости носить маски из-за оспы обезьян. Такое разъяснение во вторник, 24 мая, дала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

В настоящее время в ряде стран зафиксированы случаи заражения оспой обезьян. В частности, это Испания, Португалия и Великобритания. По словам главы Роспотребнадзора, у россиян нет причин для беспокойства, так как в стране не зафиксированы случаи заражения.

«Сейчас не нужно носить маски. Сейчас рисков для населения нет», — сказала Попова.

Вместе с тем она подчеркнула, что в случае завоза оспы в страну, стоит помнить, что она передается контактным и воздушно-капельным путями.