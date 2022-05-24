Роспотребнадзор заявил об отсутствии необходимости носить маски из-за оспы обезьян
По словам главы Роспотребнадзора, у россиян нет причин для беспокойства, так как в стране не зафиксированы случаи заражения.
У россиян нет необходимости носить маски из-за оспы обезьян. Такое
В настоящее время в ряде стран зафиксированы случаи заражения оспой обезьян. В частности, это Испания, Португалия и Великобритания. По словам главы Роспотребнадзора, у россиян нет причин для беспокойства, так как в стране не зафиксированы случаи заражения.
«Сейчас не нужно носить маски. Сейчас рисков для населения нет», — сказала Попова.
Вместе с тем она подчеркнула, что в случае завоза оспы в страну, стоит помнить, что она передается контактным и воздушно-капельным путями.